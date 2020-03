PRIMA PAGINA - CdS - "Il patto in sede Europea, lo Scudetto in 45 giorni"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con: "Lo Scudetto in 45 giorni", accordo tra ECA e UEFA per finire i campionati entro il 15 luglio e poi giocare le fasi finali delle coppe. In taglio bassa spazio all'emergenza Coronavirus: "Meno contagi, più vittime: 743. Conte: multe fino a 3000 euro. La discesa è iniziata, ma attenti agli Usa".