PRIMA PAGINA - CdS: "Impresa del Napoli a San Siro, ipotecata la finale"

"Impresa del Napoli a San Siro, ipotecata la finale" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. C'è Lukaku che con le mani al volto e la scritta "Murato" ad indicare la prova perfetta degli azzurri di Gattuso in fase difensiva, poi abili a colpire grazie alla perla di Fabian. In basso c'è Sarri in vista di Milan-Torino ma si parla soprattutto del "caos" Poste con le frasi del tecnico e la risposta social delle Poste Italiane. In basso, ancora, intervista a Ranieri, allenatore della Sampdoria, che dice: "Verifica Var come nel tennis".