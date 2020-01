PRIMA PAGINA - CdS: "Incubo Corona-virus, stop al calcio in Cina"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport dà spazio in prima pagina all'emergenza Corona-virus: "Stop al calcio, F1 a rischio". Spazio poi al calciomercato nostrato, con Giroud ancora al centro dei desideri della Lazio e con l'Inter pronta ad inserirsi per l'attaccante francese. Ancora mercato con Emre Can ad un passo dal Borussia Dortmund.