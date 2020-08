PRIMA PAGINA - CdS - Infortunio Insigne: "Oggi gli esami, filtra ottimismo"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con: "Zaniolo, futuro da pallone d'oro". Le parole di Fabio Capello sul talento giallorosso: "Nicolò vuole essere decisivo anche contro il Siviglia". L'ex tecnico della Roma lo incorona: "Straordinario".

In taglio basso spazio al Napoli: "Il Napoli in ansia per Insigne", oggi gli esami in vista del Barcellona. Filtra ottimismo.