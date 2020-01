PRIMA PAGINA - CdS: "Juve e shock. Dramma Zaniolo, Europei a rischio"

"Juve e shock" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Si parla della vittoria dei bianconeri sulla Roma ma anche del brutto infortunio a Zaniolo: per lui rottura del crociato, oggi l'operazione, a rischio gli Europei. La Juve, intanto, vince all'Olimpico, stacca l'Inter e diventa campione d'inverno. In basso: Trionfo Real, Zizou 10 titoli. Per i blancos vittoria in finale di Supercoppa contro l'Atletico Madrid ai calci di rigore. Poi "Fede da favola in combinata" per cambiare sport.