PRIMA PAGINA - CdS - Le parole di Mancini: "Rifateci vivere"

"Rifateci vivere", apre con le parole del Ct della Nazionale Roberto Mancini la prima pagina de il Corriere dello Sport. Il tecnico azzurro riapre il campionato. In taglio alto spazio al protocollo medico al Governo: "Sport a rischio medio-basso".

CASO HIGUAIN - "Higuain prepara lo strappo: vuole restare in Argentina", il Pipita sta cercando la strada per non rispondere alla chiamata della Juventus dietro ci sarebbe il fratello manager che spinge per prolungare il contratto