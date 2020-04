PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli preoccupato, il Chelsea tenta Mertens"

"Napoli preoccupato, il Chelsea tenta Mertens" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Blues alla carica per il belga che non ha ancora rinnovato, mentre il Barcellona insiste per Lautaro Martinez. In primo piano il futuro del calcio italiano, Gravina annuncia il via a giugno e i club sono favorevoli alla ripartenza. In alto le parole di De Luca sui possibili provvedimenti per la Campania.