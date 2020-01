PRIMA PAGINA - CdS svela: "Mertens, offerta da 10mln in due anni dal Monaco!"

Nuova pretendente per Dries Mertens. Lo scrive il Corriere dello Sport in prima pagina: "Mertens, offerta da principe: 10 milioni in due anni per andare subito al Monaco", il titolo del quotidiano sull'attaccante del Napoli. In primo piano invece il ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo per Napoli-Juventus: "Sarri batte Sarri", a rimarcare che i numeri del Sarri bianconero sono migliori di quelli del Sarri napoletano.