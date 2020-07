PRIMA PAGINA - CdS: "Tempi stretti per la Serie A: due gironi o idea playoff"

"Tempi stretti per la Serie A: due gironi o idea playoff" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'ipotesi avanzata da De Laurentiis è allo studio della Figc: incontra il muro delle società, ma piace a Gravina. In primo piano il gol di Immobile che lo avvicina alla scarpa d'oro.