PRIMA PAGINA - CdS: "Via il 20 maggio! Uefa vuole concludere i tornei"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'emergenza Coronavirus e quella che sarà la possibile data per riprendere il campionato. L'Uefa - si legge - vuole concludere i tornei e Gravina indica come data il 20 maggio per tornare a giocare. Spazio anche alle percelle record per i procuratori, superati i 200 mln di euro nel 2019.