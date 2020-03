PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con l'ipotesi recupero: "Lo scudetto vien d'estate"

"Lo scudetto vien d'estate". E' questo il titolo d'apertura scelto da La Gazzetta dello Sport, che racconta del piano per salvare la Serie A: slittamento degli Europei e conclusione a fine giugno. I club, infatti, avrebbe optato per questa opzione ed è stato fatto pressing sull'UEFA che dicerà martedì. L'obiettivo sarebbe quello di ripartire il 2 maggio e dare il via a due mesi di maratona senza sosta.

BIVIO SENSI - Al di là del discorso scudetto, l'Inter avrà da pensare anche a quello legato al mercato. A questo proposito La Gazzetta dello Sport, di spalla, titola così: "Bivio Sensi", spiegando poi la situazione. Tra infortuni e l'arrivo di Eriksen, il riscatto traballa. Il playmaker, come si legge sulla Rosea piace a Conte, ma l'Inter riflette sui 20 milioni da dare al Sassuolo. E si ipotizza un prolungamento del prestito.

E IBRA CHE FA? - Ragionamenti in corso durante il confinamento domiciliare per Zlatan Ibrahimovic, anch'egli alle prese con dei dubbi legati al futuro. La Gazzetta dello Sport fa sapere che "Ibra ci pensa. Ancora Milan, ma soltanto se si rinforza", come titola oggi in prima pagina. Lo svedese ha dei nodi da sciogliere, dubita della permanenza in rossonero perché prima deve capire se il progetto è davvero forte e vincente come piace a lui, scrive la Rosea.