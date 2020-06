PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con la Coppa Italia: "Ringhio in finale, Lautaro in Barça"

"Ringhio in finale, Lautaro in Barça". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ovviamente non può che dedicare il primo piano alla semifinale di Coppa Italia di ieri tra Napoli e Inter. Mercoledì a Roma gli azzurri se la vedranno con la Juventus, in virtù dell'1-0 a Milano dell'andata e delll'1-1 di ieri sera in un San Paolo vuoto.