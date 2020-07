PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Blackout Juve, anche i big in discussione"

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina dando spazio al Milan ed il mercato dei rossoneri in vista dell'arrivo di Rangnick. Spazio poi alla Juventus e la situazione delicata in casa bianconeri, con i big che sono in discussione. Poi il sorpasso dell'Atalanta che mette la freccia e supera l'Inter, portandosi momentaneamente al terzo posto.