PRIMA PAGINA - Gazzetta contro l'ultima ipotesi di Gravina: "Follia algoritmo!"

Intervista esclusiva a Gian Piero Gasperini sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, argomento scelto come apertura in prima pagina. "Il mio calcio alla paura", il titolo che prende la chiacchierata con l'allenatore dell'Atalanta, che prosegue: "Virus? L'ho avuto: tornato da Valencia ero distrutto, ho pensato alla morte".

QUESTIONE ALGORITMO - Nella giornata di ieri il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto sapere che la Serie A si affiderà ad un algoritmo nel caso in cui ci fosse un nuovo stop, come piano C. "Follia algoritmo", titola in taglio alto La Gazzetta dello Sport, schierandosi contro a questa idea e specificando come tale calcolo matematico entrerà in gioco solo se si fermerà nuovamente il campionato.