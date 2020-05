PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Crollo dei prezzi, in Serie A perdita da 1,5mld: così cambia il mercato"

"Crollo dei prezzi, in Serie A perdita da 1,5mld: così cambia il mercato" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Focus sulla svalutazione di molti calciatori dovuta al Covid-19. In primo piano la strategia delle tre squadre in lotta per lo scudetto sulla ripresa, di spalla intervista a Moratti, storico presidente dell'Inter, a dieci anni dal famoso triplete di Mourinho.