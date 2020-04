PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan, fattore R"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica l'apertura a Romagnoli e Rebic, scegliendo come titolo: "Milan fattore R". E spiega: "Il difensore deve rinnovare, l'attaccante va acquistato: per loro il Diavolo ha pronto l'extra-budget. E il tecnico tedesco Rangnick ammette 'Contatti col club'".

Conferme nerazzurre - Tempo di mercato anche in casa Inter, con un riquadro in prima pagina dedicato a Sensi, nel quale si legge: "Il riscatto ne vale 20. Ha convinto Conte. E l'Inter prepara i milioni per tenerselo. Superato l'infortunio è pronto a ripartire".

Gioielli bianconeri - In un altro box si parla anche di Juventus: "Dybala, il ritorno vale un 10. È Joya infinita. Del Piero lo incorona: 'Paulo sei un genio'", la titolazione scelta per celebrare l'argentino.

La festa sarda - In basso un'intervista al patron dell'unica squadra isolana di Serie A: "Cagliari '70 'Festa solo rimandata'. Domani i 50 anni dallo scudetto. Giulini: 'Ora non si può ma lo celebreremo presto. Poi un salva calcio'".



Problemi blaugrana - Nel taglio alto, infine, spazio al calcio estero: "Dimissioni e querele. Divampa il Barca-gate. In 6 lasciano il consiglio direttivo: Bartomeu è più solo".