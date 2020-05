PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Inter su Tonali. Champions, Juve e Napoli 7 e 8 agosto"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "Inter su Tonali, Eriksen sulle spine". Per il centrocampo nerazzurro l'ad Marotta pensa al predestinato del Brescia a cui vuole affiancare Arturo Vidal, dal Barcellona. E nel frattempo Eriksen, colpo del mercato di gennaio, chiede spazio al tecnico Conte per poter essere utile alla causa nerazzurra.

13 giugno - Taglio alto dove trova spazio la data per la ripresa del campionato indicata ieri dall'assemblea di Lega. Ora la palla passa al governo che dovrà dare il via libera alla ripartenza del massimo campionato italiano: se dovesse arrivare l'ok al 13 giugno ci sarebbe anche il tempo per concludere la Coppa Italia. Così facendo, con otto weekend e sette possibili turni infrasettimanali, ci sarebbe modo di chiudere il campionato per il 2 agosto, lasciando poi spazio alle competizioni europee.

Rabiot, il lusso - Taglio laterale dedicato al centrocampista francese della Juventus, che ai bianconeri è costato la bellezza di 315mila euro a gara. Il francese è rientrato ieri a Torino, in ritardo rispetto ai compagni, ed il suo tempo in bianconero potrebbe già essere giunto agli sgoccioli. Un ingaggio decisamente alto ed un rendimento al di sotto delle aspettative potrebbero di fatto pesare e non poco sul suo futuro. Con sullo sfondo la tentazione Premier League...