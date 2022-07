PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Pogbang! Skriniar più vicino al PSG"

"Pogbang!" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport sul ritorno di Pogba alla Juventus

"Pogbang!" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport sul ritorno di Pogba alla Juventus. Ieri il primo abbraccio con i tifosi e le prime parole: "Non vede l'ora". E intanto Di Maria ha firmato per un anno dicendo "mi sento già in famiglia".

In arrivo per il Milan - Spazio alle entrate rossonere: nuovo scatto per Renato Sanches, c'è già l'intesa con il Lille.

In uscita per l'Inter - Spazio alle cessioni in casa nerazzurra: Skriniar più vicino al PSG, adesso l'Inter vira su Bremer e può provare l'affondo decisivo.