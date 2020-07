PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Scudetto thriller. Incredibile Conte, oggi per il -6"

"Scudetto thriller" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Juve 3-3 batticuore in casa del Sassuolo. Altra frenata per Sarri: 2 punti in 3 gare e 9 gol subiti per i bianconeri che vanno avanti con i gol di Danilo e Higuain e rischiano il ko a Reggio Emilia. Pareggia Alex Sandro nel secondo tempo. A 5 giornate dal termine Lazio a -8, Atalanta a -7. E se l'Inter vince può andare a -6.

Rossoneri - "Milan, Pioli non si ferma più": altra vittoria del Milan che ha battuto il Parma in rimonta con il punteggio di 3-1. Altri tre gol per l'Europa di Rangnick. E Ibra? Nervoso.

Lotta salvezza - "La Viola affonda il Lecce. Oggi l'assalto del Toro al Genoa". Vittoria della Fiorentina per 3-1 in casa del Lecce. Oggi altro match importante tra Torino e Genoa.

Le regole - "Rivoluzione cambi. Prossima stagione con 5 cambi: l'Italia verso il sì". L'IFAB conferma la regola applicata dopo la ripartenza, anche per la prossima stagione.