PRIMA PAGINA - Gazzetta e i parametri zero: "Da Mertens a Cavani fino a Pedro, che sfide"

"Haaland l'antivirus". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che dopo oltre due può tornare a dedicare un primo piano al calcio giocato. In particolar modo, la Rosea esalta le gesta del fenomeno norvegese, a segno nel derby della Ruhr contro lo Schalke. E' suo il primo gol post-coronavirus in una Bundesliga che torna tra le regole anti-Covid: porte chiuse, palloni sanificati, riserve in tribuna.

E la Serie A? Per quanto riguarda l'Italia, c'è ancora un clima di incertezza che orbita attorno alla Serie A. Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, il campionato resta in bilico anche dopo le parole di Giuseppe Conte, secondo cui è impossibile dare una data. La Rosea comunque fa sapere che arrivato l'ok sugli allenamenti di gruppo e in merito ad una ripartenza titola: "Serie A, ripresa a singhiozzo".

Colpi a zero. In taglio basso su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il calciomercato, con un focus dedicato a tutti i possibili parametro zero che costituiranno gli affari della prossima sessione. "Lo voglio gratis", titola il quotidiano rosa, che poi entra nei particolari. Da Mertens a Cavani fino a Pedro: che sfide per i parametri zero, si legge ancora.