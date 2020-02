PRIMA PAGINA - Gazzetta e le parole di Eriksen: "Inter, fidati di me!"

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con una lunga intervista a Christian Eriksen, il neo acquisto arrivato direttamente dal Tottenham: "Inter, fidati di me! Qui per fare la differenza creando gioco e segnando". Spazio, poi, alla presentazione di Moreno Longo come nuovo allenatore del Torino, Immobile ed il sogno Scudetto, il ritorno di Chiellini per marzo ed Ibra per il Derby.