PRIMA PAGINA - Gazzetta e le parole di Ibra: "Difficile che resti al Milan. Rangnick? Non so chi sia"

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in taglio alto con dichiarazioni rilasciato a Sportweek da Zlatan Ibrahimovic, che non usa mezze misure parlando del Milan ed il futuro: "Rangnick? Non lo conosco. Difficile che io resti al Milan". Spazio poi all'Inter ed il pareggio di ieri al Bentegodi contro l'Hellas: "Conte in rosso".