PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Ecco la Serie A in notturna, metà delle gare alle 21.45"

"Nasce la Serie A in notturna": oggi la definizione del nuovo calendario fino alla terzultima giornata. Lo scrive in prima pagina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come sia atteso per oggi anche l'ok del governo per anticipare la Coppa Italia al 12 giugno. Solo 10 partite su 124 alle 17.15. Oltre metà del campionato alle 21.45. La classifica con l'agoritmo: un coro di no.