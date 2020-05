PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, tango a Parigi. I nodi della Serie A: no playoff"

"Inter, tango a Parigi" è il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'intrigo del gol nerazzurro: l'argentino Icardi può spingere l'uruguaiano Cavani a Milano. Il PSG avrebbe presentato una prima offerta all'Inter, chiedendo lo sconto sui 70 milioni pattuiti lo scorso anno per il riscatto. Nerazzurri pronti allo sconto e a un ingaggio top per il Matador Cavani.

La ripresa - Di spalla si parla della ripartenza del campionato. I nodi della Serie A: "Bocciata l'idea dei playoff. Dai club arriva un coro di no". Sticchi Damiani, presidente del Lecce: "I verdetti vanno decisi solo dopo aver giocato tutte le partite". Nuovo protocollo: resta il rebus quarantena.

Nuova Serie A - "CR7, la Lazio, Conte: così lo stadio vuoto può alterare i valori". In caso di ripartenza, sarà un altro campionato. Il fattore campo potrebbe non essere decisivo.

Dilettanti - "Prime decisioni del calcio: Palermo promosso in Serie C". Promosse le prime dei gironi di Serie D: c'è pure il Mantova.

L'addio - "Mister gentiluomo. Gigi Simoni (1939-2020). L'addio all'allenatore di Ronaldo. Moratti: 'Meritavi quello Scudetto'. Il mondo del calcio in lutto per la scomparsa dell'ex allenatore, fra le altre, di Inter e Napoli.

Casa Juve - Forma Pipita. "Riecco Higuain: un chilo in meno. Ma ora apre al River Plate". Primo allenamento alla Continassa per il centravanti argentino, dopo il rientro in Italia. Le sue parole a una tv argentina: "Penso alla Juve, però la mia prima squadra...sarebbe bello essere lì".

Casa Milan - "Rangnick cerca consulenti: e se al Milan tornasse Braida". I rossoneri pensano al futuro: anche l'ex Daniele Bonera in corsa.