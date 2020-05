PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve-Agnelli, 10 anni da leone! Conte punta al top"

"Juve-Agnelli, 10 anni da leone! Conte punta al top" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Focus sul patron della Juventus al suo decimo anno di presidenza, in primo piano l'Inter che è pronta a ripartire, di spalla Ibrahimovic con un post social che forse nasconde indizi sul futuro, in basso il 'nodo quarantena' per la ripartenza della Serie A.