PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, dove sei? Litigio Bonucci-Matuidi. Con l'Inter verso le porte aperte"

"Juve, dove sei? Litigio Bonucci-Matuidi. Con l'Inter verso le porte aperte" sono questi alcuni dei principali titoli in prima pagina de La Gazzetta dello Sport dopo il ko dei bianconeri contro il Lione in trasferta. Una brutta Juve non riesce a convincere e piovono critiche per Sarri. Intanto si attendono notizie per quanto riguarda il coronavirus e le prossime partite di Serie A: la sfida tra Juventus e Inter potrebbe disputarsi a porte aperte. Si attendono novità.