PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, il 9 è tuo! Inter, resa Conte"

"Juve, il 9 è tuo! Inter, resa Conte" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Chiaro il riferimento al nono scudetto della Juventus, ormai in cassaforte, e alle difficoltà dell'Inter contro la Fiorentina. In alto il Milan, si parla di mercato, dopo la conferma di Pioli si punta Tonali.