PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, tutti sotto esame. Perse solidità e sicurezza"

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina soffermandosi sul momento della Juventus che, nonostante il primo posto in classifica, continua a mostrare diversi punti deboli, al punto da mettere "tutti sotto esame" come scrive la rosea. Spazio anche alla vittoria dell'Inter contro la Spal e a quella del Torino nel segno di Belotti.