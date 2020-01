PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Lobotka rompe col Celta per ADL"

"Per chi arriva la befana": così titola La Gazzetta dello Sport. La rosea dedica spazio alla sfida Napoli-Inter ma anche al mercato azzurro, con il club in cerca di un centrocampista centrale, con l'obiettivo Lobotka che sembra essere più vicino. La rosea infatti scrive: "Lobotka rompe col Celta per De Laurentiis", in riferimento alla volontà espressa dal calciatore del Celta Vigo di non giocare la gara con l'Osasuna in attesa del trasferimento al Napoli.