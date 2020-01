PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Na...Politano porta Eriksen! L'Inter ha il soldi per il danese"

"Na...Politano porta Eriksen! L'Inter ha il soldi per il danese" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La valutazione di Politano sfiora quella del forte centrocampista del Tottenham, vero obiettivo nerazzurro per la mediana. Ma si parla anche di uno scambio tra Allan e Vecino. In primo piano la vittoria della Juventus in Coppa Italia contro la Roma: "CR7 tutto" titola il quotidiano, mentre Pjaca - tornando al mercato - va in prestito al Cagliari.