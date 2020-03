PRIMA PAGINA - Gazzetta - Polemiche furiose su Agnelli: "È giusto vedere l'Atalanta in Champions?"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola sul match tra Juventus ed Inter che andrà in scena domenica sera: "Big Bang!". I due presidenti, Agnelli e Zhang insieme a cena a Londra a poche ore dal big match che si terrà a porte chiuse allo Stadium. Il numero uno bianconero apre nuovamente alla riforma delle coppe europee che favorisce i top club: "L'Atalanta in Champions e la Roma fuori: è giusto?". Il presidente nerazzurro rimane invece concentrato sul big match: "Vorrei fare un regalo ai nostri tifosi. Saremo grandi".