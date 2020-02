PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Quanto conta Conte! Juve, le idee di Sarri non passano"

"Quanto conta Conte! Juve, le idee di Sarri non passano" sono alcuni dei titoli in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Focus sulla lotta scudetto che mai come quest'anno è avvincente e può riservare sorprese. La Juve non brilla, Lazio e Inter ne approfittano grazie ai due allenatori ma anche ai calciatori. Di spalla si parla dell'ennesimo ko di Douglas Costa ma anche di tutti i numeri di Luis Alberto. In basso si legge: "Calvario Pavoletti: il ginocchio fa ancora crac" per una ricaduta che non ci voleva. Nessun riferimento al Napoli.