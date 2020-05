PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Roccia Ibra! Icardi-Psg, atto finale"

"Roccia Ibra! Icardi-Psg, atto finale" sono alcuni dei titoli che si leggono in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Nessuna rottura del tendine d'achille per lo svedese, mentre l'argentino è vicino al riscatto col Psg. Di spalla anche il caso Balotelli che continua a non allenarsi col Brescia. In primo piano intervista allo svedese Kulusevswki, giocatore del Parma ma già acquistato dalla Juventus nello scorso mercato di gennaio.