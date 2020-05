PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Serie A, è la svolta? L'Inter aspetta il sì di Mertens"

"BundesMilan". Con questo gioco di parole La Gazzetta dello Sport apre l'edizione odierna. Nella prima pagina di oggi si legge del piano tedesco per i rossoneri: "Rangnick, vertice con Singer per mercato e Nagelsmann. A giorni il summit con il professore. Oggi occhi sul tecnico in campo con il Lipsia".

La Bundesliga riparte - A proposito di tedeschi, di spalla si legge: "Germania, virus test. È vero, qui si gioca. Il mondo guarda il calcio che torna". Non solo il Milan, insomma, seguirà il campionato teutonico che ricomincia ma tutta l'Europa che conta lo farà.

Il campionato italiano - Riguardo la Serie A, invece, la rosea nel taglio alto si chiede: "È la svolta? Spadafora apre sui ritiri e la quarantena. 'Se tutto va bene il via sarà il 13 giugno. Dal 18 maggio gli allenamenti anche senza l'autoisolamento'".



Inter & Juve - Nel taglio basso, infine, spazio alle altre big di Serie A. Sui nerazzurri milanesi si legge: "Messi vuole Lautaro: 'Fortissimo'. E l'Inter aspetta il sì di Mertens". Sui bianconeri torinesi la titolazione è la seguente: "Juve, alla fine anche Higuain è tornato. Ma ora può rischiare di stare in panchina".