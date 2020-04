PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Serie A, frenata! Scetticismo di scienziati e governo"

"Serie A, frenata! Scetticismo di scienziati e governo" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tanti dubbi sull'eventuale ripartenza del campionato. In alto intervista a Rebic, l'uomo in più del Milan, in basso De Ligt che studia l'italiano e Cavani che piace all'Inter sponsorizzato da Conte.