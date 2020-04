PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Serie A in una bolla: maxi ritiro di 3 mesi per quasi 1500 persone"

"Serie A in una bolla: maxi ritiro di 3 mesi per quasi 1500 persone" si legge di spalla sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano svela il piano per ripartire evitando problemi. Una soluzione estrema ma forse anche l'unica possibile come alternativa alla conclusione anticipata del campionato. In primo piano intervista esclusiva a Paolo Maldini, in basso il mercato con l'Inter che cerca un attaccante e pensa anche a Aubameyang.