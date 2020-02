PRIMA PAGINA - Gazzetta sulle parole di Fonseca: "Che accusa agli arbitri!"

"Fonseca accusa. L'attacco agli arbitri: il loro metro in Italia non è uguale per tutti". Dura accusa da parte del tecnico della Roma, che ha criticato la classe arbitrale in conferenza stampa riportata nella prima pagina della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La Roma ha il record di 61 cartellini, il tecnico non ci sta e si ribella. E oggi, alle 20.45, ospita il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic.