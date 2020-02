PRIMA PAGINA - Gazzetta titola sulla Juve: "Svolta Sarrista!"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Svolta Sarrista". Il tecnico della Juventus pensa ad una formazione rivoluzionata per affrontare il finale di stagione: rientra Chiellini, sparisce il trequartista e Higuain ora rischia il posto. Il capitano si riprende il suo posto nel pacchetto difensivo, mentre accanto a Pjanic nel centrocampo bianconero troveranno spazio Ramsey e Bentancur. Poi la novità offensiva si torna al tridente, con Cuadrado pronto a scendere in campo vicino a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, in attesa del rientro di Douglas Costa.

Bergamo a San Siro - Taglio alto dedicato all'Atalanta che stasera per la prima volta nella sua storia giocherà gli ottavi di Champions League. Saranno circa 40mila i tifosi della Dea che da Bergamo si sposteranno verso San Siro per assistere allo storico match. Dopo i primi due match di ieri sera che hanno visto trionfare l'Atletico Madrid ed il Borussia Dortmund, stasera tocca alla prima italiana rompere il ghiaccio con la fase ad eliminazione diretta.

Conte, rimonta scudetto in quattro mosse - L'Inter domani debutta in Europa League ma il tecnico Antonio Conte sta studiando le mosse per recuperare punti alla Juventus in campionato e restare in corsa per lo scudetto fino alla fine del campionato. La prima mossa sarà quella di sorprendere gli avversari con alcune novità: lo spartito iniziale è ora conosciuto dagli avversari. Poi la valorizzazione di Eriksen ed il recupero degli infortunati, da Sensi ad Handanovic. Poi il salto di livello nei big match contro le squadre al top della classifica.