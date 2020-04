PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Torna il calcio!". E su Higuain: "Io invece non torno..."

"Torna il calcio!". E' questo il titolo, con tanto di punto esclamativo, scelto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina. La FIGC ha inviato il protocollo ai ministri Spadafora e Speranza e adesso la palla passerà proprio al Governo. Per mercoledì prossimo è atteso il via libera. E' stato inoltre convocato il vertice per ragionare sulla ripartenza nella Fase 2, con gli allenamenti a partire dal 4 maggio.

HIGUAIN NO - "Io invece non torno". Sotto l'apertura titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi a Gonzalo Higuain, il cui caso sta diventando un vero e proprio giallo. L'attaccante della Juventus potrebbe rinviare il rientro dall'Argentina, complice il perioodo tormentato che sta vivendo.