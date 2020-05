PRIMA PAGINA - Gazzetta vede la ripresa degli allenamenti di gruppo: "Gonfiate i palloni"

"Gonfiate i palloni!". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa riferimento al possibile via libera che arriverà oggi per gli allenamenti in gruppo. Finora ai club di Serie A è stato concesso di tornare ad allenarsi, ma soltanto con sedute individuali, mentre dal 18 maggio ci sarà questo passo in avanti verso la ripresa del campionato, con l'ok degli scienziati al protocollo FIGC che starebbe per arrivare. Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere, ma il Comitato Tecnico-Scientifico è pronto a dare il suo permesso.