PRIMA PAGINA - CdS Campania: "5,7mln all'anno! Lorenzo, non ti conviene"

"Lorenzo, non ti conviene", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. "Il capitano del Napoli è guarito come Fabian, a Torino ci saranno. Toronto d'oro ma non troppo: scopriamo tutti i conti di Insigne. In Canada prenderebbe 5.7 a stagione ma per 5 anni sarebbe pronto a rinnovare. De Laurentiis non si muove: resterà fermo sull'offerta già nota di 3.5".