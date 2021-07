PRIMA PAGINA - CdS Campania: "ADL trasforma il Napoli"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il programma che ha in mente Aurelio De Laurentiis: "ADL trasforma il Napoli. Dal mercato al tetto salariale, il presidente entra da solo in azione". Di spalla spazio alle dichiarazioni di Nicolò Barella: "Io accanto a fenomeni". Sempre di spalla la designazione per Italia-Spagna: "L'arbitro è il tedesco Brych".