PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Ancora primi"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina col primato in classifica conservato dal Napoli: "Ancora primi. Di Lorenzo risponde a Simeone. Spalletti resta in vetta con Pioli a +7. Napoli, solo un pari col Verona (1-1). Ma l'Inter frena il Milan (1-1). Pali di Osimhen e Mertens. I veneti chiudono in nove: espulsi Bessa e Kalinic. Lautaro sbaglia il rigore del 2-1 nel derby".