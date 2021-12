PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Anguissa subito”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con un importante rientro per Spalletti: “Anguissa subito. Domenica sera a San Siro il Napoli recupera anche Demme e Zielinski. Spalletti ritrova dal 1' il gigante del centrocampo. Allarme Insigne. Lorenzo non si è allenato: difficile vederlo in azione contro il Milan. Manolas ceduto all'Olympiacos: a gennaio sarà già in campo". In taglio alto la "Coppa d'Africa da rinviare". Al centro la situazione societaria della Salernitana, il mercato della Juve e i sorteggi di Nations League.