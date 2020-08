PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Avvoltoi sul Napoli: ADL alza il muro su Milik e Kou"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina nell'edizione della Campania di oggi con le parole del presidente De Laurentiis: "Avvoltoi sul Napoli". Il quotidiano spiega: Arek si svincola nel 2021, il City lotta sul prezzo di Kalidou: Aurelio attacca". In basso spazio alla conferma di Antonio Conte all'Inter: "Insieme per forza" e alla scelta schock di Leo Messi: "Lascio il Barça"