PRIMA PAGINA - Cds Campania: “C’è un pieno di Napoli”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il derby campano tra Napoli e Salernitana: “C’è un pieno di Napoli. Domani il derby: emergenza quasi finita per Lucio. Spalletti riabbraccia Insigne e Ospina. Osimhen insidia Mertens. Lorenzo andrà in panchina, Elmas sulla sinistra. Ma l'Algeria ferma Ounas dopo il Covid. Attesa per l'esito dei nuovi tamponi della Salernitana". Al centro il calciomercato della Salernitana e sulla sinistra il big match tra Milan e Juve.