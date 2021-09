PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Comandiamo”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la vetta solitaria del Napoli dopo il poker a Udine: “Comandiamo. Strepitoso 4-0 a Udine. Napoli solo in testa, non accadeva dal 2018. Apre Osimhen su prodezza di Insigne, poi le perle di Rrahmani, Koulibaly e Lozano. Gioia Spalletti: “Ci guida la storia””.