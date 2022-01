PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Con Gianni nel cuore"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre con l'addio all'ex tecnico del Napoli Gianni Di Marzio: "Con Gianni nel cuore. Napoli-Salernitana per ricordare Di Marzio: derby da brividi". A centro pagina spazio alle scelte di Spalletti per la sfida del Maradona: "Spalletti si affida a Insigne, Mertens preferito a Osimhen, Lobotka in regia. Colantuono senza tredici giocatori. Dubbio Belec: pronto Guerrieri. In campo alle 15". A centro pagina spazio alle milanesi: "L'Inter ringrazia Dzeko: Venezia ko al 90'. Milan, esame Juve".