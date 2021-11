PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Cuore grande"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la vittoria del Napoli nel derby contro la Salernitana: "Cuore grande. Senza Insigne e Osimhen, decide il gol di Zielinski. Spalletti sbotta: 'Lorenzo fermato per precauzione non è un caso'. Espulso Koulibaly". In taglio basso spazio alla crisi della Juventus, attesa domani dalla sfida di Champions contro lo Zenit: "Juve in ritiro, Dybala ci mette la faccia".