PRIMA PAGINA - CdS Campania - De Laurentiis jr attacca: "Ma esiste la giustizia?"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'attacco del vicepresidente del Napoli a chi non rispetta il Fair Play Finanziario: "Ma esiste la giustizia? In passato il Napoli retrocesso per molto meno". Al centro spazio alla Champions League: "Il Chelsea elimina il Real (2-0). Ora il derby col City di Pep".